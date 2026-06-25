東京電力による1000億円規模の拠出金の一部を、新潟県は原発周辺地域の電気代の独自補助に活用する方針ですが、これに柏崎市の桜井市長が反発。花角知事は「丁寧に意見を集約して最終的に判断したい」としています。 【花角知事】 「概算額を盛り込んだ上で、いま市町村にお示しをしている、ご意見をいただいているところ」 6月24日の定例会見で花角知事が言及したのは、東京電力による1000億円規模の拠出金についてです。実は