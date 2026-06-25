モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が２４日、東京・日本武道館で卒業コンサートを行った。満員の１万人から大歓声を受け、メドレーを含む全３１曲を熱唱。セレモニーでは推しの日本ハム・新庄剛志監督（５４）からの手紙を自身で読み上げ、大感激した。２代目リーダーのＯＧ・飯田圭織（４４）も登場し、花束を贈呈。２０１４年９月にグループ加入後、４２８６日のモー娘。人生を終え、今後はソロとして活動していく。