板倉と田中の小学生時代の思い出を語る玉置さん＝５月、川崎市多摩区サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で３大会連続の決勝トーナメント進出を狙う日本代表は２６日（日本時間）、スウェーデンとの１次リーグ最終戦に臨む。ともにＪ１川崎フロンターレ出身のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝とＭＦ田中碧（２７）＝リーズ＝は主軸として迎える２度目の大舞台。川崎の育成組織で小学生時代の２人を指導した玉置晴