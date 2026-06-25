岐阜新聞社の創刊145年記念酒（同社提供）岐阜新聞社（岐阜市）が7月19日に創刊145年を迎えることから、地元の老舗酒蔵と共同で記念酒「百華の宴」を企画した。地元素材を使った純米大吟醸で、本数を限定し販売している。岐阜新聞社は1881（明治14）年に「岐阜日日新聞」として創刊。昨年12月7日に通算の発行号数（紙齢）が5万号に達した。記念酒は飛騨地方で栽培された酒米「ひだほまれ」と、県食品科学研究所が開発した酵母