開設式を行った厚木市の山口市長（右）とメルカリ経営戦略室政策企画参事の斉藤良和さん＝１９日、厚木市役所神奈川県厚木市は１９日、不用となった市役所の備品や市内で回収された粗大ごみなどを売却するため、フリーマーケットサービス「メルカリ」内に市公式ショップを開設した。市によると、公式ショップでの粗大ごみの販売は、県内自治体で初めてという。市は市民に対するリユースの啓発を行うとともに、ごみの減量化と歳入