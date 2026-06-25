【経済指標】 ＊米経常収支（第1四半期）21:30 結果-2268億ドル 予想-2089億ドル前回-2211億ドル（-1907億ドルから修正） ＊米新築住宅販売件数（年率）（5月）23:00 結果58.0万件 予想64.0万件前回62.6万件（62.2万件から修正） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-608.8万（4億1213万） ガソリン＋206.4万（2億1630万） 留出油 +306.4万（1億0612万） （クッシング地区）