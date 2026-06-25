◇ナ・リーグカブス10−3メッツ（2026年6月24日ニューヨーク）カブスの鈴木誠也外野手（31）は24日（日本時間25日）、敵地でのメッツとのダブルヘッダー第1戦に「4番・DH」で先発出場。5打数無安打3三振に終わり、連続試合安打は「5」でストップした。チームは3点ビハインドから、9番・スワンソンが3ラン、満塁弾と7打点の活躍などで10−3と大勝した。ダブルヘッダー第2戦には今永昇太投手（32）が先発する。この試合で