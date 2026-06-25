◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）右肩の違和感でリハビリを続けていた巨人・山崎伊織投手（２７）が２４日、３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（Ｇ球場）で約１か月半ぶりに実戦復帰。いきなり最速１５１キロを計測し、予定の１回をわずか７球で１安打無失点で終えるなど完全復活へ大きな一歩を踏み出した。＊＊＊＊故障から実戦復帰した山崎、ハワードが順調に階段を上れば、巨人の強