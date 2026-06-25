バレーボール女子SVリーグの姫路は24日、日本代表の秋本美空（19）が来季イタリア1部リーグのブストアルシツィオに期限付き移籍すると発表した。昨季はドイツ1部のドレスナーSCに期限付き移籍しており、2季連続の海外挑戦。秋本は「新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたい」とコメントした。同クラブは若手育成に定評があり、世界最高峰と呼び声高い同国リーグ制覇も経験。日本代表の関菜々巳（27