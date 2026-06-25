女子ゴルフのアース・モンダミン・カップは25日、千葉・カメリアヒルズCCで開幕する。前週、今季初の予選落ちを喫した佐久間朱莉（23＝大東建託）は週末を休養に充てリフレッシュ。千葉県内にある師匠の故尾崎将司さんの自宅も訪れ仏前に手を合わせた。「ジャンボさんがいたら“最近のゴルフは見ててもつまんねえ”と言われたと思います。元気をもらいました」。今大会の優勝賞金は国内最高の7200万円と高額で「海外遠征で