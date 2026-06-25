東都大学野球1部、2部入れ替え戦は24日、神宮球場で2回戦が行われ、1部6位の東洋大が、2部1位の専大に5―3でサヨナラ勝ちし、1勝1敗で第3戦に持ち込んだ。前日に先勝され後のなかった東洋大は、同点の9回に山内教輔外野手（3年）の劇的な2ランが飛び出し、1部残留に望みをつないだ。東洋大は山内の人生初のサヨナラ2ランで、1部残留の望みをつないだ。3―3の9回、2死二塁。山内は3球で追い込まれるも、途中からバットを短く持