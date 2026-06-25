4季連続の甲子園出場を目指す山梨学院の大会初戦は7月6日の第1試合で、相手は韮崎に決まった。今秋ドラフト1位候補に挙がる最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）は「最終的には日本一を目指して頑張りたい。最後は自分が活躍してチームを勝たせられたらいい」と気合十分だった。