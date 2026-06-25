「カープ女子タレント」として知られる小説家うえむらちか（年齢非公表）が、祖母の体験を基に執筆した小説「1946年の女子塁球部」（KADOKAWA）を29日に出版する。原爆投下直後の広島でソフトボールに打ち込む少女を描いた物語。「壁にぶつかっている人の背中を押せる一冊になれば」と力を込めた。全国大会常連の強豪校として知られる広島・安田女子高ソフトボール部。1期生で主将を務めたのが、うえむらの祖母・カズヱさん（9