俳優の水谷豊（73）が主演するBS朝日の時代劇「無用庵隠居修行10」が9月22日午後7時から放送される。隠居した旗本が江戸に巣くう巨悪を成敗する物語。物価の高騰や今で言う「地面師」など、現代にも通ずるエピソードが描かれる。2017年から年1回放送され、今年は記念すべき第10弾。「始まった頃は時代劇が減っている状況でした。最近では少しずつ増えてきた印象がある。ずっと続けていることが何かの力になっているんじゃない