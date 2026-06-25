開催：2026.6.25 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 3 - 10 [カブス] MLBの試合が25日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカブスが対戦した。 メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。 4回裏、4番 ジャレド・ヤング 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 2-0 CHC、5番 フランシ