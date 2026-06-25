中国メディアの快科技によると、中国で1〜4月に販売された新エネルギー乗用車のうち、レベル2の自動運転機能を有する車の割合は58．2％、レベル2プラスの機能を有する車の割合は29．2％で、両者を合計すると87．4％に達したことが、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会のまとめで分かった。2025年同期と比べて、レベル2は2．1ポイント、レベル2プラスは7．5ポイントそれぞれ上昇した。新エネルギー車（新エネ車）とは、バッ