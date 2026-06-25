大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは24日（水）、日本代表ミドルブロッカーの島村春世（34）が入団することをクラブ公式サイトにて発表した。 島村は2010年から15シーズンにわたって、NECレッドロケッツ川崎に所属。2021年には、通算230試合出場を果たし、Vリーグ栄誉賞を受賞した。2025年に同クラブを退団後、2025-26シーズンは初の海外挑戦となる韓国