毎週月曜日～金曜日午後１時５５分より放送中の『情報ライブ ミヤネ屋』は、去年の１０月から“月イチ代打ＭＣ企画”を実施中！ ６月２６日（金）は、ミヤギテレビの白壁里沙子アナウンサーが登場する。入社１０年目の白壁アナは、人気番組「ＯＨ！バンデス」のMCを務めたのち、現在は夕方ニュース「ミヤギ news every.」のキャスターを担当。中学・高校時代は吹奏楽部でトランペットに打ち込み、生