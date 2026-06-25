信者らに違法な高額献金を強いてきた教団の解散が正式に決まった。清算手続きを着実に進め、平穏な暮らしを奪われた被害者の救済を急がなければならない。元信者らとの間で高額献金を巡るトラブルが絶えなかった世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対し、解散を命じる司法判断が確定した。最高裁第３小法廷が、東京高裁の解散命令を支持した。最高裁は、教団が１９７３年から２０２２年にかけて違法な献金勧誘を組織的に行