各界の異論や懸念に耳を傾けずに強行するのなら、「国民会議」とは名ばかりだと言われても仕方あるまい。自民党が、政府と与野党でつくる「社会保障国民会議」の実務者会議で、食料品の消費税率を２０２７年４月から２年間、８％から１％に引き下げることを柱とする中間とりまとめ案を示した。消費減税を行うことになれば、竹下内閣が１９８９年に消費税を導入して以来、初めてだ。重大な政策転換であるにもかかわらず、自民