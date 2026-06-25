6月25日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道266・・・熊本市南区城南町（スピード違反）市道・・・天草市東浜町（歩行者妨害）県道・・・天草市牛深町（スピード違反） ＜午後＞県道・・・菊池市豊間（スピード違反）町道・・・球磨郡あさぎり町免田東（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です