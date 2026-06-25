出場チームが４８に拡大されたワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は、１次リーグ各組２位以内と、３位の１２チームのうち上位８チームが決勝トーナメントに進出する。２戦を終えて１勝１分けの勝ち点４でＦ組２位につけ、１次リーグ突破が有力な日本（世界ランキング１８位）の決勝トーナメント初戦の対戦相手は、はたしてどこになるか。日本は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分け、第２戦はチュニジア（同４５位