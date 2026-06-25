◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)ドジャースは先発登板したジャスティン・ロブレスキ投手が7回2失点の好投で今季9勝目。試合後、自身のオールスター選出の可能性への思いを口しました。ロブレスキ投手は今季13度目の先発マウンドに上がると、2回、3回と失点するも、以降はテンポよく7回92球を投げ2失点と役割を果たします。打線が17安打12得点の強力援護で、9勝目を手にしました。ここまで14試