ホンダと日産自動車が２年以上かけて検討してきた協業が、次世代車「ＳＤＶ」の分野で実現する見通しとなった。連携によるスケールメリット（規模効果）を生かし、開発スピードを加速させる狙いがあるが、先行する米中勢に追いつけるかは見通せない。関係者によると、両社はＳＤＶを巡り、車両全体を統括する中核の電子制御ユニット（ＥＣＵ）を共同開発する方針。ＥＣＵは車両の機能を管理・制御する小型コンピューターだ。中