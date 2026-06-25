中国山東省煙台市の港付近にある石油・ガス貯蔵施設＝2025年6月17日/CFOTO/Future Publishing/Getty Images（CNN）米国とイランがホルムズ海峡の恒久的な開放や中東原油の輸送再開に向けた方策を議論するなかで、市場の次なる動きは、交渉の場にはいない国、つまり中国にかかっているとも考えられる。中国は世界第2位の原油消費国だ。イランの戦争で日量1100万バレル以上の原油が入らなくなり、供給を維持するためにあらゆる手を尽