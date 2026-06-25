井村屋の「うどんにまぜる豆腐（担々風味）」手軽においしく食べられる豆腐のアレンジ商品が話題だ。うどんにまぜるタイプや、暑い時期にぴったりなおつまみシリーズのほか、タンパク質が豊富に取れる豆腐が素材の麺も登場している。（共同通信＝増井杏菜記者）井村屋（津市）の「うどんにまぜる豆腐（担々風味）」は、調理の手間を省き、主食とタンパク質を一皿でまかなえる。豆腐は豆乳を使ってなめらかな食感に仕上げた。加