【ブリュッセル共同】24日の原油先物市場で、欧州の代表的な原油指標である北海ブレント原油先物が一時1バレル＝73ドル台前半まで下落した。米イスラエルとイランの交戦開始前の2月27日以来、約4カ月ぶりの安値水準を付けた。