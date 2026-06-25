俳優の石田ゆり子さん（56）が、10月から京都で開催される展覧会『禅とジブリ』の応援団長に就任したことが25日に発表されました。展覧会はスタジオジブリが企画制作したもので、ジブリ作品を通して“禅的なまなざし”に触れる体感型の展覧会です。展示エリアは宮粼駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』の世界観を中心に構成され、会場内にはジブリ作品の名場面を思い出す立体物のほか、鈴木敏夫プロデューサー直筆の禅画