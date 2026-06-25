健康第一だ――。ヤクルトは２４日の阪神戦（甲子園）が降雨の影響で中止となり、ナインらは室内練習場で汗を流した。前日２３日のカード初戦は４―３で逆転勝ち。１点を追う８回に岩田、赤羽が適時打を放ち一挙４点を奪い試合をひっくり返すと、その後は大山の２ランで１点差まで迫られながらも逃げ勝った。値千金の白星から一夜明け、池山隆寛監督は「今年を象徴してる戦いだったと思う。元気に明るく、最後まで諦めない野