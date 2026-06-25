苦手意識は、知らないところから消えていく。巨人は２４日に予定されていた広島戦（マツダ）が降雨のため中止となり、次戦は２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に回ることになった。前日２３日の同カードでは、戸郷が７回途中３失点で今季４勝目。打線も交流戦から好調を維持する松本が４打数３安打２打点と暴れ、計９安打７得点で７―３と快勝した。投打がかみ合った巨人は、阪神と並ぶリーグ首位タイに浮上。前半戦の終盤へ向かう中