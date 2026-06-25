二刀流の神話だけでは、投手最高峰の票は動かない。ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地ターゲット・フィールドで行われるツインズ戦で今季１３度目の先発マウンドに上がる。ここまで１２先発で７勝２敗、防御率１・４７、７３回３分の２を投げて７８奪三振、ＷＨＩＰ０・８８。数字だけを切り取れば、キャリア初のサイ・ヤング賞を狙える快進撃に見える。だが、米メディア「スポーティングニ