群馬グリーンウイングスが発表バレーボール女子SVリーグの群馬グリーンウイングスは24日、島村春世の入団が決定したと発表した。1枚の画像とともに伝えた日本代表ミドルブロッカーの加入に、ファンは仰天している。34歳の島村は昨季、韓国のペッパー貯蓄銀行AIペッパーズでプレー。日本代表では主力としてネーションズリーグ（VNL）と世界選手権に出場した。群馬の公式サイトで島村は「アウェイ戦では会場中の緑と応援の熱量を