グループリーグ第2節終了で露わになった現実サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は、23日（日本時間24日）開催分をもって全グループが第2節を消化した。日本はチュニジアに4-0と快勝。一方で、他のアジア勢は苦戦ぶりが際立った。この現状がひと目でわかる画像に日本のファンが驚いている。48か国に出場枠が拡大した今大会にはアジアから9か国が出場。大会開幕から5日目まで無敗という健闘ぶりが話題になったが徐々に苦戦が