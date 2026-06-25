ダラス・スタジアムで会見が行われた日本代表の森保一監督は現地時間6月24日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節のスウェーデン戦に向けた前日会見に出席した。今大会2試合5得点のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシについて言及した。日本代表は初戦のオランダ戦（14日）を2-2のドロー発進。MF中村敬斗が同点ゴール、MF鎌田大地が終盤に劇的弾を挙げて、貴重