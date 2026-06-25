◆ファーム・リーグ楽天１―３ハヤテ＝延長１０回＝（２４日・森林どり泉）「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づいて巨人からハヤテに派遣されている育成選手の代木大和投手（２２）が近日中に巨人に復帰することが２４日、分かった。この日、ファーム・リーグ楽天戦（森林どり泉）に先発。９回９８球１失点（自責０）の好投で延長戦での勝利に貢献した。６月は４登板で完封勝利、２２イニング連続無失点など防御率０・２