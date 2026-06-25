巨人の育成・笹原操希外野手（２２）が支配下に再昇格することが２４日、分かった。２６日から１軍に合流する見込みとなっている。今季の支配下昇格はルシアーノ、宇都宮、平山、ティマに次いで５人目。残る支配下の枠は２つとなった。昨年４月に支配下昇格を勝ち取りプロ初安打を放ったが、１３試合に出場して２０打数２安打で打率１割に終わり、オフに育成で再契約。春季キャンプは３軍スタートも、「悪いときでも一日一本出