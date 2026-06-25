オリックス・田嶋大樹投手（２９）が突如、乱れた。味方が逆転した直後の２回だ。２死から安打と２四球で満塁のピンチを招くと、周東に一塁適時内野安打を献上。続く近藤、栗原を四死球で押し出すと、最後は牧原大にトドメの中前２点打を運ばれた。１回２／３を４安打５四死球、６失点で３敗目。「先発としての役割を果たすことができず、申し訳ないということしかありません」と肩を落とした。前回登板となった６日の広島戦（