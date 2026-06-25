◆パ・リーグソフトバンク８―５オリックス（２４日・みずほペイペイ）ソフトバンク・正木が、超速弾で勝利の道筋をつくった。初回、１ボールからカットボールを捉え、左翼ポール際に自己最多を更新する８号ソロを運んだ。６月１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）以来、自身２度目の先頭打者本塁打。「有利なカウントで長打を狙いにいった」と、狙い通りの一発に胸を張った。「ＮＰＢ＋」によると打球速度は１８８キロで今