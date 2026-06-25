◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―６ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）ドラ２・桜井が、序盤から失点を重ねた。５回に押し出し四球で追加点を与え、１死満塁で降板した。５回途中５失点で役割を全うできず、４敗目。「悔しいです」と唇をかんだ。打線は、サノーがともに来日初の２試合連続、２打席連続アーチも、ともにソロ。約１か月ぶりの３連勝ならず、再び借金１８。井上監督は「序盤に点数を取られたことで、ペースを持