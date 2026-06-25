記事ポイント大型LEDディスプレイ搭載ドローンが空中でCM・企業ロゴを放映横2m×縦3mの標準モデルを33万円(税込)から導入可能来場者SNS投稿による二次拡散「撮られる広告」を実現 ROBOZは、ドローンに大型LEDディスプレイを取り付けた空中広告サービス「SORA-VI(ソラビ)」の展開を始めました。イベント会場の空中で企業ロゴ、スポンサー名、CM映像、PR動画などを放映できる、次世代の空飛ぶ広告ディスプレイです。従来の看板