阪神・下村海翔投手が２４日、左アキレスけん断裂でリハビリ中の石井から金言を授かったことを明かした。この日のヤクルト戦は雨天中止のため、室内練習場でキャッチボールやダッシュで汗を流した。「ファームにいたときは石井さんに積極的に聞いたりしていて。トレーニングのアドバイスもしてくれたので、参考になっています」と５０試合連続無失点を記録している無双右腕に弟子入りした。主に助言を受けたのは軸足の使い方。