【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表の森保一監督が２４日、スウェーデン戦が行われるダラススタジアムで前日会見を行った。会見では、海外メディアからメッシについて質問されるシーンがあった。森保監督は「メッシについては、異次元すぎてどう表現していいのかわからない。もしアルゼンチンと試合すれば、どう止めたらいいんだ、とコーチ