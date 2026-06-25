記事ポイント1998年オープン、70以上のスペースを擁する原宿アートヴィレッジ220席・壁一面が絵画の原宿さくら亭とギャラリーを繋ぐカフェ併設158組参加・入場無料のデザインフェスタmini2を2026年6月19〜21日開催 デザインフェスタが、原宿（渋谷区神宮前）でアートスポット「原宿アートヴィレッジ」を運営しています。「表現したい」という思いを持つすべてのアーティストに向け、国籍・年齢・ジャンルを問わず開かれた場所