読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55）の“月イチ代打MC”として、26日放送回にミヤギテレビの白壁里沙子アナウンサーが登場する。【写真】『ミヤギ news every.』でキャスターを務める白壁里沙子アナ『ミヤネ屋』は、昨年10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。入社10年目の白壁アナは、人気番組『OH！バンデス』のMCを務めたのち、現在は夕方ニュース『ミヤギ news every.』のキャスターを担