お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が24日、自身のインスタグラムを更新し、13竿長女と東京ディズニーランドに行ったことを報告した。藤本は「長女と2人でランドにインパ！」とつづり、2ショット写真などを投稿。「せやけど大きなったでほんま笑」と実感していた。藤本は、元タレント・木下優樹菜さんと2010年に結婚。12、15年にそれぞれ長女と次女が誕生したが、19年12月に離婚した。フォロワーからは「娘さんスタイ