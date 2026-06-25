女優福本莉子（25）が、サッカーW杯日本代表が4−0で大勝した、日本時間21日のチュニジア戦を現地で観戦、取材した。中学時代はサッカー部で右サイドハーフとしてプレーした、競技経験者ならではの感想などを、24日までに日刊スポーツの取材で語った。解説者の柿谷曜一朗氏からは「勝利の女神」のお墨付きをもらい、前日練習や試合後は熱心に取材。さらに現地ならではの食事も堪能した。W杯も日本代表戦も、会場で観戦するのは初め