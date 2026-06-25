俳優の石田ゆり子が、10月3日から京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催されるスタジオジブリ企画制作の展覧会『禅とジブリ』の応援団長に就任したことが発表された。【動画】スペシャルコンテンツ「となりの禅」再生リストあわせて、『禅とジブリ』公式YouTubeチャンネルでは、石田とスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが出演するスペシャルコンテンツを公開。石田は、「禅とジブリ。なんと魅惑的な言葉でしょう。