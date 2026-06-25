俳優水谷豊（73）がこのほど、京都市内でBS朝日の主演時代劇「無用庵隠居修行10」（9月22日午後7時）の取材会に女優檀れい（54）とともに出席した。水谷演じる徳川家直参旗本・大番士の日向半兵衛が、江戸に巣くう巨悪を討つ痛快かつサスペンスフルなストーリー。2017年の放送開始から10年、10作目。水谷は「“十年一昔”って言いますからね。一昔たったんですね」と感慨に浸りながら、「10年前に始まったときに、だんだん時代劇が