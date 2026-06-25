◆米大リーグメッツ３―１０カブス＝第１試合（２４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）カブスの鈴木誠也外野手は、敵地のメッツとのダブルヘッダー第１試合に「４番・ＤＨ」で先発出場も、見逃し三振、三ゴロ、二ゴロ、連続空振り三振の５打数ノーヒット。連続試合安打＆連続試合出塁は、それぞれ５試合、１６試合でストップし打率は２割６分４厘となった。この試合は２２日の試合が悪天候となって組まれ