◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本（ＦＩＦＡランク８位）は、第３戦で３位（勝ち点３）のスウェーデン（同３８位）と対戦する。森保一監督が会場で前日会見に出席し、「一戦一戦勝利を目指して戦うことでこれま